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Lenta.ruВ Подмосковье возобновят строительство
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Однако, по его словам, говорить о полном снятии ограничительных мер пока рано.
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Воробьев рассказал, что заработает в Подмосковье в первую очередь после снятия карантина
Подмосковье Сегодня13:54
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Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
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"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили займет должность председателя исполкома украинского Национального совета реформ.
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Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
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В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
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В Минпросвещения анонсировали возможный перенос сроков сдачи ЕГЭ
Говоря о выпускных вечерах, министр заявил, что каждый регион вправе сам принимать те или иные решения, но в целом для проведения таких мероприятий должна быть благоприятная эпидемиологическая обстановка.
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