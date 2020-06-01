с чего всё началось

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. Об этом сообщается в понедельник в опубликованном постановлении губернатора Подмосковья.

Общество Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников. 33

Общество В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой По данным сайта ала Downdetector, который свидетельствует о сбоях на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск пользователи мобильного приложения Сбербанка начали сообщать о проблемах. 227

Политика Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США «Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент. 64

Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 276

Футбол Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.

Кино Дэвид Сандберг добавил лицо Супермена в фильм «Шазам» По словам режиссера, многие поклонники проекта долго просили его добавить лицо Генри Кавилла, но он все же не уверен, что получилось достойно.

Финансы Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар. 29

Энергетика Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus. 87

Политика Пушков объяснил, почему США начали «сыпаться» Сенатор Алексей Пушков заявил, что США вступили во времена "сумятицы", такое мнение он выразил в Twitter. 29

Шоу-бизнес Глюкоза выложила фото после бани Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец. 6

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 144

Общество Абитуриенты смогут подать документы в вузы без электронной подписи Как писал NEWS.ru ранее, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. 91

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.

Общество В России вводят штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях содержит положения, которые подразумевают ответственность за отказ от обязательных медицинских осмотров и вакцинации. 10K

Авто Бренд Haval показал новый кроссовер Официальную информацию о моторной гамме компания пока не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит 1,5- и 2,0-литровые турбированные «четвёрки», устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, вдобавок гибридные модификации — умеренную и подключаемую.

Авто В КоАП внесли штрафы за брошенный во дворах автохлам Именно поэтому члены комитета Совета Федерации предложили включить в проект нового КоАП России штраф за оставление машины в неположенных местах, который будет составлять от одной до трех тысяч рублей. 230

Политика Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 89