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ТАССТАССВ Подмосковье возобновляют работу салоны красоты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. Об этом сообщается в понедельник в опубликованном постановлении губернатора Подмосковья.
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с чего всё началось
В постановлении
 губернатора Московской области Андрея Воробьева говорится, что с 3 июня в регионе могут возобновить работу салоны красоты, спа-салоны, солярии и сауны.
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