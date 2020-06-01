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ТАССВ Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. Об этом сообщается в понедельник в опубликованном постановлении губернатора Подмосковья.
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с чего всё началось
В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева говорится, что с 3 июня в регионе могут возобновить работу салоны красоты, спа-салоны, солярии и сауны.BFM.ru15:57
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