с чего всё началось

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом. Об этом сообщается в понедельник в опубликованном постановлении губернатора Подмосковья.

Политика За пересмотр закона об украинизации выступил спикер Верховной Рады В ходе брифинга от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова поступило предложение о пересмотре закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного». 5

Футбол Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.

Общество «Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду». 34

Происшествия Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских. 41

Финансы В США перестали верить в доллар Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC. 21

Хоккей НХЛ выступила против всех, кто поддерживает расизм Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ поддерживает всех, кто работает над достижением расово справедливого общества, и выступает против всех людей, которые поддерживают расизм, ненависть, фанатизм и насилие, сказано в сообщении лиги.

Происшествия Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 249

Общество Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов. 2

Политика Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. 12

Здоровье Le Monde diplomatique (Франция): Россия — быстрая реакция и старая инфраструктура (Le Monde diplomatique) Ожидаемая продолжительность жизни в России не превышала 31 год в конце XIX века, но достигла 69 лет в 1960-х годах: СССР наверстал отставание от западных стран.

Общество Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет» Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram. 7

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+. 1

Происшествия Из-за ковида в Северо-Курильске объявлен режим ЧС Режим ЧС ввели и-за эпидемиологической ситуации, 30 мая на Парамушире выявили двоих заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Здоровье Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников. 125

Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 3

Общество Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго «Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ. 13

Политика Работники Facebook провели онлайн-протест против Цукерберга Вашингтон, 2 июня 2020, 01:16 — REGNUM Ряд сотрудников американской корпорации Facebook провели виртуальную протестную акцию против позиции главы компании Марка Цукерберга по сообщениям президента США Дональда Трампа в соцсетях, передает телеканал NBC.