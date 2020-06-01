с чего всё началось

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

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Общество В Приморье за сутки прирост заражённых SARS-CoV-2 составил 54 человека Темп прироста заболевших составил 2,7%. Всего на утро 2 июня зарегистрировано в Приморье 2103 заражённых SARS-CoV-2, 19 человек скончались.

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