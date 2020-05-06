Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Подмосковье возобновят строительство

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Однако, по его словам, говорить о полном снятии ограничительных мер пока рано.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 19:20, Ашберн
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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