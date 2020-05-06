Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Однако, по его словам, говорить о полном снятии ограничительных мер пока рано.

Общество В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе. 388

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,2K

Футбол Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1 Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.

Политика Коронавирус начал «выдыхаться», заявил Онищенко Коронавирус начал "выдыхаться", заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.

Политика В Сербии отменили чрезвычайное положение из-за коронавируса В Сербии отменили чрезвычайное положение и комендантский час, которые были введены в стране 15 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа. 3

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 31

Шоу-бизнес Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице. 9

Здоровье Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19. 99

Армия и оружие Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.

Футбол ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.

ЖКХ В Москве начнут отключать отопление Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва». 362