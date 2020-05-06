Коронавирус
Lenta.ruВ Подмосковье возобновят строительство
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Однако, по его словам, говорить о полном снятии ограничительных мер пока рано.
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Воробьев рассказал, что заработает в Подмосковье в первую очередь после снятия карантина
Подмосковье Сегодня13:54
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Общество
В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
Футбол
Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.
РИА Новости вчера в 12:07
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Общество
Масочный режим введут в Воронежской области с 12 мая
Масочный режим начнет действовать в Воронежской области с 12 мая.
De Facto 13:14
Авто
Судно с новыми Nissan почти неделю дрейфовало у берегов США
Грузовой корабль Jupiter Spirit, на котором находились около 2000 автомобилей Nissan и Infiniti, почти неделю дрейфовал у берегов США.
За рулем Кубань вчера в 14:42
Здоровье
ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков
Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток.
РИА Новости вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Оксана Федорова удивила подписчиков снимком без макияжа и ретуши
Суть событий 05:02
Политика
Коронавирус начал «выдыхаться», заявил Онищенко
Коронавирус начал "выдыхаться", заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РИА Новости 18:56
Политика
В Сербии отменили чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Сербии отменили чрезвычайное положение и комендантский час, которые были введены в стране 15 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа.
Национальная служба новостей 15:11
Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Здоровье
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
Политика
Трамп заявил, что не верит статистике по коронавирусу в Китае
Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет статистике заражений коронавирусом стране, но не считает достоверными данные по Китаю.
ТАСС 16:49
Армия и оружие
Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США
Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
РИА Новости 17:50
Футбол
ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой
По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.
Metaratings 15:29
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
ЖКХ
В Москве начнут отключать отопление
Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Вести Подмосковья 02:19
Армия и оружие
Академик РАН предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий США
Научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов заявил, что существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Соединенных Штатов.
Военное дело вчера в 01:29
Кино
Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации Borderlands
Актриса Кейт Бланшетт ведет переговоры о том, чтобы сыграть роль Лилит в фильме по Borderlands.
Cyber.sports.ru 15:24
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета 05:33
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Газета.Ru 15:52