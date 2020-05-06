Коронавирус
Lenta.ruВ Подмосковье возобновят строительство
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Однако, по его словам, говорить о полном снятии ограничительных мер пока рано.
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Воробьев рассказал, что заработает в Подмосковье в первую очередь после снятия карантина
Подмосковье Сегодня13:54
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Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
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Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений
Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
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Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
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Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Политика
Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
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"Сюффрен" проходит ходовые испытания. Французы показали испытания атомной подлодки нового поколения. Об этом сообщили журналисты Naval News.
Piter.tv 08:02
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год
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RT на русском 05:26
Экономика
ЦБ ожидает дефицит бюджета РФ по итогам года на уровне 5-6% ВВП
Дефицит российского бюджета по итогам 2020 года может составить 5-6% ВВП, а годовая инфляция - 3,8-4,8%, передает ТАСС, ссылаясь на доклад Банка России.
Аргументы и Факты 16:31
Общество
Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы 09:28
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Глейхенгауз: Плющенко ещё никого не воспитал
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказал мнение об академии Евгения Плющенко, где решила продолжить тренировки Александра Трусова.
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Игры
Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius
В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру 10:29
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 анонсировали расширение Aftermath
Игроки смогут купить расширение отдельно или получить его в составе издания Mortal Kombat 11: Aftermath, которое включает в себя основную игру и боевой набор Kombat Pack.
News.ru 09:52
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс запретил ей рожать ребенка от молодого бойфренда
Как стало известно благодаря источникам издания Us Weekly, в 2019-м Бритни Спирс просила у отца разрешение на то, чтобы стать матерью в третий раз, но тот выступил против.
Дни24 11:13
Энергетика
Силуанов отказался называть экономическую ситуацию в стране кризисом
Министр финансов Антон Силуанов отказался характеризовать состояние российской экономики как кризис, передают «Ведомости».
Медиазона вчера в 18:34
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений
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РБК 16:27
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Гордон напомнила Рудковской о публичном оскорблении ребенка из детдома
Юрист добавила, что может понять эмоции Рудковской на фоне публикаций о ее сыне. Со стороны СМИ — это тоже неправильно, уточнила Гордон.
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Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов выйти в октагон
Чемпион легкого дивизиона UFC, Хабиб Нурмагомедов, допустил свое возвращение в октагон в месяце июле.
Юфсбет 15:55
Армия и оружие
Академик РАН предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий США
Научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов заявил, что существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Соединенных Штатов.
Военное дело вчера в 01:29
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Хоккей
Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина
Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском вчера в 03:57
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
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Происшествия
Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 13:06
Авто
Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу
На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
Армия и оружие
Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии
Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии. Об этом сообщили представители Главного штаба сил обороны Эстонии.
Piter.tv 06:40