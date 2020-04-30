Власти Московской области начинают готовиться к поэтапному введению масочного режима. Это значит, что жителям обязательно придется носить маски в общественных местах. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов.

с чего всё началось

В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости. По словам губернатора региона Алексея Воробьева, эта мера необходима, чтобы динамика прироста заражений коронавирусом стала отрицательной.

В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома

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