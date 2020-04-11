Обращаю внимание на то, что мы сделали обязательные для заполнения поля. Наверное, самое сложное из них — это ИНН компании или организации, где вы работаете. Его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете. Если вы едете на машине — также указываете номер машины.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте. Оформить пропуск можно будет заранее, с 13 апреля, подмосковном сайте госуслуг, заполнив специальную форму.

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Политика Голикова заявила об отсутствии панацеи от коронавируса Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день панацеи от коронавируса нет.

Происшествия В Прикамье подтвердили ещё 15 случаев заражения коронавирусом Пермь, 12 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Пермском крае федеральная лаборатория подтвердила 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. 10

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Политика Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег». 38

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