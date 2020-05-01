Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.
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с чего всё началось
С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте
 правительства региона.
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В Подмосковье начали вводить масочный режим

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Телеканал 360°11:06

Воробьев поручил обеспечить запас масок в аптеках Подмосковья

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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко

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Политика

Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
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Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

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REGNUM 05:27
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
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Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

ВОЗ оставила в силе режим глобальной ЧС из-за коронавируса

Режим ЧС действует с 30 января.
Говорит Москва 11:55
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Общество

Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19

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Общество

На Ставрополье из-за гибели посевов ввели режим ЧС

В Ставропольском крае ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий.
Инфорос 09:44
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Политика

Зеленский призвал украинцев соблюдать ограничения на майские праздники

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, на майские праздники.
Газета.Ru 11:33
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Финансы

Костин дал совет кабмину через западное СМИ

Правительство Российской Федерации должно повысить до 6 триллионов рублей объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавирусом, заявил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с американским агентством The Wall Street Journal (WSJ).
SM News 08:59
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Политика

Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
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Политика

В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
RT на русском 13:29
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Политика

В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
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Шоу-бизнес

Лолите удалось удаленно оформить развод с пятым мужем

Российская певица Лолита Милявская получила долгожданный развод. Для этого ей не потребовалось присутствовать в зале суда.
Газета.Ru вчера в 08:32
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Происшествия

Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
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Общество

ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%

Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ 10:38
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о всплеске заражений коронавирусом

За последние два дня в России наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 13:09
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Космос

НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»

НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, - сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.
Российская газета 12:04
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Футбол

Юран: «Пусть Губерниев решает, где быть „Зениту“, а не „Химкам“»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.
Евро-футбол.ру 10:38
Общество

В НИИ Склифосовского сказали об инкубационном периоде коронавируса

О сроках инкубационного периода заражения новым типом коронавируса рассказал директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАНСергей Петриков.
МедиаПоток 06:32
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Шоу-бизнес

У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК 12:12
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