Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье решили ввести масочный режим

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте
 правительства региона.
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