с чего всё началось

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Киберспорт NoFear оскорбил игрока в официальном матче Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.

Политика Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса Во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал: «Я искренне желаю всем здоровья, особенно заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации». 931

Общество Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 125

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС. 37

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 42

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 1K

Общество Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом. 655

Шоу-бизнес Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме. 47

Здоровье Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19 Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии. 171

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 576

Космос Туристический космолет прошел первое испытание в Америке Первое испытание туристического космолета VSS Unity прошло успешно. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба компании Virgin Galactic Holdings.

Общество В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет «Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе. 145

Кино Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта» В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.