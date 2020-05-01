Коронавирус
РИА НовостиВ Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.
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с чего всё началось
С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства региона.РИАМО11:10
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