Общество
РЕН ТВРежим повышенной готовности вводится в Подмосковье из-за коронавируса
Валерий Шарифулин / ТАСС В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности.
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с чего всё началось
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ведомости10:26
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Какие меры предусматривает режим повышенной готовности в Подмосковье в связи с коронавирусом
Правительство Московской области12:28
В Московской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
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