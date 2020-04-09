Коронавирус
Газета.RuВ Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Оценить220
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Автоспорт
В Зандфорте не рассматривают вариант гонки без зрителей
Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун рассказал, что в Liberty Media рассматривают вариант, при котором гонки чемпионата будут проходить без зрителей на трибунах.
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову могут арестовать за нарушения ПДД
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
Футбол
Футболисты ЦСКА получат 40% апрельской зарплаты
Футболисты ЦСКА получат в апреле только 40% своей ежемесячной зарплаты.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Общество
Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь
Около 4 тыс. россиян, которые остаются за рубежом, уже начали получать материальную помощь правительства России.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Армия и оружие
ВКС России активизировались в Идлибе
Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
В Воронежскую область в разгар пандемии вернулись 1476 туристов
В Воронежскую область в период с 24 марта по 6 апреля из-за границы вернулось 1476 человек.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Здоровье
В Нижегородской области умерла третья пациентка с коронавирусом
В Нижегородской области зафиксирован третий летальный исход после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Космос
Запуск навигационного спутника в США отложили на два месяца
Запуск третьего навигационного спутника нового поколения GPS III перенесен с конца апреля на конец июня из-за пандемии коронавируса, сообщили Космические силы США.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Общество
В Болгарии осквернили братскую могилу советских воинов
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев опубликовал фото в инвалидном кресле
Происшествия
На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
Здоровье
Академик РАН предсказал новые вспышки коронавируса в будущем
Москва, 7 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Даже если человечеству удастся побороть начавшуюся в отдельных регионах пандемию коронавируса, вспышки заболеваемости этой инфекцией будут происходить в будущем.
Общество
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Космос
Роботы построят гигантский телескоп на Луне
Ученые НАСА предложили построить внутри кратера на обратной стороне Луны гигантский радиотелескоп диаметром один километр.
Энергетика
Москва и Эр-Рияд договорились двигаться вперед по стабилизации рынка нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились двигаться вперед по сделке на рынке нефти, призванной стабилизировать ситуацию.
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.