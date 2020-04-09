Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

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