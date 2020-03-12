с чего всё началось

В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На территории региона запрещается проведение массовых мероприятий, численность участников которых превышает 5000 человек.

Общество Путин отметил перемены в российском бизнесе О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.

Общество В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19 Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.

Авто Гибридный BMW i8 снимут с производства в апреле Показатели производительности остались в основном без изменений, хотя обновление 2018 года увеличило отдачу агрегатов с 357 л.с. до 369 л.с. В официальном заявлении BMW говорится, что i8 прекратит производство в выпуском лимитированной версии Ultimate Sophisto Edition, производство которой будет ограничено всего 200 экземплярами.

Политика В России заблокирован сайт противников поправок в Конституцию Роскомнадзор по решению Таганского районного суда Москвы заблокировал сайт движения «Нет!», участники которого выступают против поправок в Конституцию, указано в реестре Роскомнадзора.

Общество Чехия приостанавливает выдачу виз Позже посольство Чешской Республики в России опубликовало следующее сообщение: «С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз».

Музыка Little Big выступит на «Евровидении-2020» в расширенном составе «В эфире радио Energy было заявлено, что Little Big выступит на «Евровидении» в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Космос Сериал «Космос: возможные миры» вышел на телеэкраны Вашингтон, 11 марта 2020, 10:31 — REGNUM Третий сезон документального научно-популярного сериала «Космос», который теперь называется «Космос: возможные миры», вышел на экраны 10 марта на платформе Megogo.

Политика Польский эксперт по энергетике дал прогноз о судьбе Северного потока-2 Россия обязательно достроит морской газопровод Северный поток-2, даже несмотря на санкции, введение которых российские власти заранее предвидели, заявил польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк 8 марта в интервью изданию Polske Radio.

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Футбол УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет 17 марта специальное совещание, связанное с пандемией коронавируса, из-за которого в последнее время отменяют крупнейшие спортивные соревнования.

Политика Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.

Игры Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.

Политика Зеленский подписал разрешение на допуск войск НАТО на Украину Исполняющий роль президента Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий допуск иностранных вооружённых сил для участия в учениях, которые пройдут в 2020 году.

Футбол ЦСКА подал жалобу на эпизод с удалением Карпова Речь идет об эпизоде в начале второго тайма, когда Безбородов при назначении второго 11-метрового в ворота ЦСКА показал прямую красную карточку защитнику Вадиму Карпову.