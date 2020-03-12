Общество

ВедомостиВедомостиВ Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На территории региона запрещается проведение массовых мероприятий, численность участников которых превышает 5000 человек.
Читать в источнике
Комментировать363
с чего всё началось
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал
 губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ведомости10:26

Подробнее о событии

Какие меры предусматривает режим повышенной готовности в Подмосковье в связи с коронавирусом

Правительство Московской области12:28

В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности

RT на русском10:25

Режим повышенной готовности вводят в Подмосковье из-за коронавируса

Подмосковье Сегодня10:52

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Коммерсантъ10:49

В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности

ТАСС10:42

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

РБК10:29

Власти Подмосковья разъяснили особенности режима повышенной готовности из‑за коронавируса

РИАМО13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

REGNUM 05:58
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС 12:48
Общество

Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа

В Италии супружеская пара умерла из-за коронавируса с разницей в два часа, сообщила газета Corriere Della Sera.
РИА Новости 12:53
Финансы

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
РИА Новости 04:43
Общество

В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19

Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.
РИА Новости 14:47
Авто

Гибридный BMW i8 снимут с производства в апреле

Показатели производительности остались в основном без изменений, хотя обновление 2018 года увеличило отдачу агрегатов с 357 л.с. до 369 л.с. В официальном заявлении BMW говорится, что i8 прекратит производство в выпуском лимитированной версии Ultimate Sophisto Edition, производство которой будет ограничено всего 200 экземплярами.
SpeedMe вчера в 07:52
Политика

В России заблокирован сайт противников поправок в Конституцию

Роскомнадзор по решению Таганского районного суда Москвы заблокировал сайт движения «Нет!», участники которого выступают против поправок в Конституцию, указано в реестре Роскомнадзора.
Ведомости 07:03
Общество

Чехия приостанавливает выдачу виз

Позже посольство Чешской Республики в России опубликовало следующее сообщение: «С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз».
ТурДом 12:52
Музыка

Little Big выступит на «Евровидении-2020» в расширенном составе

«В эфире радио Energy было заявлено, что Little Big выступит на «Евровидении» в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Известия 09:27
Космос

Сериал «Космос: возможные миры» вышел на телеэкраны

Вашингтон, 11 марта 2020, 10:31 — REGNUM Третий сезон документального научно-популярного сериала «Космос», который теперь называется «Космос: возможные миры», вышел на экраны 10 марта на платформе Megogo.
REGNUM вчера в 03:31
Политика

Польский эксперт по энергетике дал прогноз о судьбе Северного потока-2

Россия обязательно достроит морской газопровод Северный поток-2, даже несмотря на санкции, введение которых российские власти заранее предвидели, заявил польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк 8 марта в интервью изданию Polske Radio.
Красная весна 12:13
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Футбол

УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет 17 марта специальное совещание, связанное с пандемией коронавируса, из-за которого в последнее время отменяют крупнейшие спортивные соревнования.
Вестник Кавказа 15:44
Футбол

«Шахтер» узнал состав «Вольфсбурга» на матч 1/8 Лиги Европы

Вольфсбург, Германия, 12 марта 2020, 22:03 — REGNUM 12 марта на стадионе «Фольксваген-Арена» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 встретятся коллективы «Вольфсбург» и «Шахтер».
REGNUM 15:03
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
ТАСС 05:55
Происшествия

Муж жительницы Екатеринбурга обвинил врачей в смерти жены

Жительница Екатеринбурга Надежда Богданова умерла в коридоре больницы возле туалета, рассказал "Газете.Ru" ее супруг.
Газета.Ru вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца

Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
РИА Новости 04:17
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру 11:58
Политика

Киев разорвал договор аренды земли для нового посольства РФ

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков с посольством России на Украине, сообщил депутат Юрий Сиротюк в Facebook.
Коммерсантъ 11:31
Футбол

Мамаев: игра с ЦСКА оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная

Эмоций было много, игра оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная, особенно концовка.
Чемпионат 12:18
Политика

Зеленский подписал разрешение на допуск войск НАТО на Украину

Исполняющий роль президента Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий допуск иностранных вооружённых сил для участия в учениях, которые пройдут в 2020 году.
ИА Новороссия 15:35
Гаджеты

Xiaomi официально представила Redmi Note 9 Pro Max

Live24 06:36
Игры

CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»

CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Cyber.sports.ru 08:35
Футбол

ЦСКА подал жалобу на эпизод с удалением Карпова

Речь идет об эпизоде в начале второго тайма, когда Безбородов при назначении второго 11-метрового в ворота ЦСКА показал прямую красную карточку защитнику Вадиму Карпову.
Bobsoccer 10:11
Здоровье

В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус

В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Мойка78 14:11
Общество

В Израиле выявили коронавирус у двух прилетевших из Москвы туристов

Последние новости таковы: в Израиле были «пойманы» с данной заразой два туриста из Москвы.
Регион online 15:43
Армия и оружие

В Пентагоне не исключают возможность удара по Ирану

Министр обороны США Марк Эспер не исключил возможность нанесения удара по Ирану.
Слово и Дело 13:43
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости 15:03
Общество

В Петербурге спустили на воду новейший корвет «Ретивый»

Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 12:17 — REGNUM Новейший корвет «Ретивый» спущен на воду в четверг, 12 марта, на судостроительном заводе «Северная верфь», передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное