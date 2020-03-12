Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает правительство региона
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Режим повышенной готовности вводят в Подмосковье из-за коронавируса

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В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

РБК10:29

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Коммерсантъ10:49
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