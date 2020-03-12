Общество
КоммерсантъВ Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает правительство региона.Газета.Ru10:38
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Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
Форвард «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом
У нападающего «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностировали коронавирус, сообщает в «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк впервые прокомментировала состояние матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, после продолжительного перерыва стала регулярно появляться в соцсетях.
Политика
Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей у России
Индонезия отказалась от планов по закупке у России 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов, пишут СМИ.
Футбол
ЦСКА подал жалобу на эпизод с удалением Карпова
Речь идет об эпизоде в начале второго тайма, когда Безбородов при назначении второго 11-метрового в ворота ЦСКА показал прямую красную карточку защитнику Вадиму Карпову.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Футбол
17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Политика
Терешкова назвала людей, критикующих ее поправку, «не любящими страну»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова назвала критикующих ее поправку людьми, которые не любят страну, сообщает РИА Новости.
Футбол
«Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Первая игра в Мадриде завершилась победой команды Симеоне с таким же счетом, и поединок перешел в дополнительное время, на четвертой минуте которого Фирмино с передачи Вейналдума забил второй мяч хозяев поля.
Политика
Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян
Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Здоровье
В Перми госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
В пермскую инфекционную больницу помещен мужчина, который возможно заражен коронавирусом. 10 марта он вернулся из Франции.
Биатлон
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен, сообщается в официальном аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.
Футбол
Александр Бубнов: По уровню игры «Спартак» ближе к командам вверху таблицы
Ранее подопечные Тедеско после возобновления РПЛ одержали победы над Динамо (2:0) и ЦСКА в 1/4 Кубка России.
Технологии
Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов
Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Шоу-бизнес
Актер Алексей Самойлов получил ножевое ранение
К актеру Алексею Самойлову были вызваны медики. Он готовил еду на кухне и неудачно уронил нож, который упал на ногу.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Политика
Путин отметил перемены в российском бизнесе
О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.