с чего всё началось

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Происшествия ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Футбол ЦСКА подал жалобу на эпизод с удалением Карпова Речь идет об эпизоде в начале второго тайма, когда Безбородов при назначении второго 11-метрового в ворота ЦСКА показал прямую красную карточку защитнику Вадиму Карпову.

Футбол 17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.

Футбол «Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов Первая игра в Мадриде завершилась победой команды Симеоне с таким же счетом, и поединок перешел в дополнительное время, на четвертой минуте которого Фирмино с передачи Вейналдума забил второй мяч хозяев поля.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Шоу-бизнес Актер Алексей Самойлов получил ножевое ранение К актеру Алексею Самойлову были вызваны медики. Он готовил еду на кухне и неудачно уронил нож, который упал на ногу.

Политика Путин отметил перемены в российском бизнесе О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.