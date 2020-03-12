Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал
 губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ведомости10:26

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Какие меры предусматривает режим повышенной готовности в Подмосковье в связи с коронавирусом

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В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности

RT на русском10:25
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В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
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Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию

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В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя

В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Российская газета 04:59
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
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Автоспорт

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

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Происшествия

Обыски прошли на градообразующем предприятии Первоуральска

Обыски на Первоуральском Новотрубном заводе (ПНТЗ) провели сотрудники правоохранительных органов, 12 марта сообщает издание «Новый День».
Красная весна 08:26
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
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Видео: игроки «ПСЖ» продолжают троллить Холанда в раздевалке после матча

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Ответный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом» официально отменен

Ранее сообщалось, что во вторник УЕФА может объявить о приостановлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
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Газета.Ru вчера в 02:36
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Для начинающих ученых важно иметь хороший пример для подражания, ролевую модель, на которую они могут ориентироваться.
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Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
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Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
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