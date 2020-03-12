Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал
 губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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