с чего всё началось

Политика Путин отметил перемены в российском бизнесе О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.

Политика СМИ сообщили о тесте президента Бразилии на коронавирус Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

Футбол Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.

Финансы Аналитики оценили ситуацию на российском рынке после обвала рубля Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что для рубля интервенции Банка России — «капля в море» (10 марта регулятор потратил на них всего 3,6 млрд руб.), хотя его и поддерживает отсутствие закупок иностранной валюты.

Общество Россия закроет въезд гражданам Италии Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.

Здоровье В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.