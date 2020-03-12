Общество
КоммерсантъВ Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
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В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ведомости10:26
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Какие меры предусматривает режим повышенной готовности в Подмосковье в связи с коронавирусом
Правительство Московской области12:28
В Московской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Московский Комсомолец10:32
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