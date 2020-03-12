с чего всё началось

Армия и оружие Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.

Футбол «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург» 12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».

Экономика ФРС поддержит фондовой рынок США на $1,5 триллиона 12 марта пройдет первый аукцион на $500 млрд на трехмесячные сделки репо, а 13 марта рынку будут предоставлены $500 млрд для одномесячного репо и еще $500 млрд для трехмесячного.

Политика Горбачев обратился к мировым лидерам Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.

Общество Сахалинская прокуратура просит ФАС проверить законность тарифов на мусор Прокуратура Сахалинской области направила в адрес центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы письмо с просьбой проверить законность установления тарифа для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Экономика Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет.

Финансы Курс доллара превысил 74 рубля впервые за четыре года Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал 84,02 руб. – в последний раз евро превышал отметку 84 рубля в феврале 2016 года.

Экономика СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей» По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.

Политика Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.