Власти Московской области начинают готовиться к поэтапному введению масочного режима. Это значит, что жителям обязательно придется носить маски в общественных местах. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов.

с чего всё началось

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. Как передает "Интерфакс", такое распоряжение отдал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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