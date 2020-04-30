Коронавирус
Вести.RuПодмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. Как передает "Интерфакс", такое распоряжение отдал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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с чего всё началось
Власти Московской области начинают готовиться к поэтапному введению масочного режима. Это значит, что жителям обязательно придется носить маски в общественных местах. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов.Телеканал 360°09:27
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