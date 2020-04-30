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Вести.RuВести.RuПодмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. Как передает "Интерфакс", такое распоряжение отдал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Андрей Воробьев: Подмосковье готовится вводить масочный режим

Власти Московской области начинают готовиться к поэтапному введению масочного режима. Это значит, что жителям обязательно придется носить маски в общественных местах. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов.
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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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