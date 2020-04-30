Власти Московской области начинают готовиться к поэтапному введению масочного режима. Это значит, что жителям обязательно придется носить маски в общественных местах. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов.

с чего всё началось

Красногорск, 30 апреля 2020, 17:16 — REGNUM Жителей Московской области обяжут носить защитные маски при выходе на улицу в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается 30 апреля на странице пресс-службы губернатора региона Андрея Воробьёва в Instagram.

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

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