Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов.

с чего всё началось

Красногорск, 30 апреля 2020, 17:16 — REGNUM Жителей Московской области обяжут носить защитные маски при выходе на улицу в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается 30 апреля на странице пресс-службы губернатора региона Андрея Воробьёва в Instagram.

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

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