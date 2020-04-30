Коронавирус
REGNUMВ Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Красногорск, 30 апреля 2020, 17:16 — REGNUM Жителей Московской области обяжут носить защитные маски при выходе на улицу в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается 30 апреля на странице пресс-службы губернатора региона Андрея Воробьёва в Instagram.
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с чего всё началось
Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов.Телеканал 360°вчера в 09:27
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