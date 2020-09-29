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Lenta.ru
Lenta.ru

В Подмосковье выросло число пациентов с коронавирусом

В Подмосковье выросло число пациентов с коронавирусом — за последние семь дней госпитализировали почти в полтора раза больше больных, чем на предыдущей неделе. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона, передает «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Губернатор Подмосковья поручил закупить лекарства для больных COVID-19

Губернатор Подмосковья отметил, что за последнюю неделю в регионе стало больше выявленных случаев инфицирования. Количество госпитализированных выросло на 45-47% по сравнению с предыдущей неделей. Такой показатель говорит о серьезной нагрузке на областной Минздрав.
Телеканал 360°03:12
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РБК

В Подмосковье за неделю число госпитализированных с COVID выросло на 45%

РБК04:20
Подмосковье Сегодня

В больницах Подмосковья заранее подготовят койки для пациентов с коронавирусом

Подмосковье Сегодня03:26
Интерфакс

Количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 45% в Подмосковье

Интерфакс03:51
РИАМО

В Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для Covid‑пациентов

РИАМО03:32
ТАСС

В Подмосковье число госпитализированных с коронавирусом за неделю увеличилось в 1,5 раза

ТАСС03:19
Телеканал 360°

Губернатор Подмосковья поручил закупить лекарства для больных COVID-19

Телеканал 360°03:12
Газета.Ru

В Подмосковье число госпитализированных с COVID-19 выросло почти в 1,5 раза за неделю

Газета.Ru03:51

Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок
Газета.Ru05:07
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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Меркель призвала Пашиняна и Алиева к немедленным переговорам

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвала обе стороны к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и началу переговоров.
Известия04:56
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В Дагестане задержали пособника сбежавших из колонии заключенных

Напомним, ночью 22 сентября шестеро заключенных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сбежали через сделанный ими подкоп на территории производственного цеха.
REGNUM03:54
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