В Подмосковье выросло число пациентов с коронавирусом
В Подмосковье выросло число пациентов с коронавирусом — за последние семь дней госпитализировали почти в полтора раза больше больных, чем на предыдущей неделе. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона, передает «Интерфакс».В источнике
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Губернатор Подмосковья отметил, что за последнюю неделю в регионе стало больше выявленных случаев инфицирования. Количество госпитализированных выросло на 45-47% по сравнению с предыдущей неделей. Такой показатель говорит о серьезной нагрузке на областной Минздрав.
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