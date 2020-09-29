В Подмосковье выросло число пациентов с коронавирусом — за последние семь дней госпитализировали почти в полтора раза больше больных, чем на предыдущей неделе. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона, передает «Интерфакс».

С чего всё началось Губернатор Подмосковья поручил закупить лекарства для больных COVID-19 Губернатор Подмосковья отметил, что за последнюю неделю в регионе стало больше выявленных случаев инфицирования. Количество госпитализированных выросло на 45-47% по сравнению с предыдущей неделей. Такой показатель говорит о серьезной нагрузке на областной Минздрав. Телеканал 360° 03:12