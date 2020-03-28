Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Подмосковье выявили еще 36 больных коронавирусом

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Еще 36 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Московской области. Все они в последнее время посещали страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, сообщает Роспотребнадзор.
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В Подмосковье выявили еще 36 больных коронавирусом

Российская газета06:55

Еще 36 случаев коронавируса выявили в Подмосковье

Телеканал 360°06:13
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

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В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
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В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:26
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В Хакасии стая бездомных собак напала на 11-летнего мальчика

Следователи возбудили уголовное дело после нападения уличных собак на 11-летнего мальчика в Саяногорске в Хакасии.
Известия 06:43
Здоровье

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В Екатеринбурге из больницы №40 выписали первую пациентку, выздоровевшую от коронавируса.
Вечерние Ведомости 06:28
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
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WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
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Что касается 62-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, то окончательный диагноз ей будет поставлен, когда придут результаты анализа из Новосибирского центра вирусологии и иммунологии "Вектор".
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

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Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
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В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
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Общество

Эксперт оценил возможность намеренного занесения коронавируса в Китай

Новый тип коронавируса не могли завезти в КНР намеренно, так как он - природно-очаговый и может циркулировать без участия человека, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 28 марта обследовано на COVID-19 3,3 тысячи человек, выявлено 11 случаев заражения (один человек выздоровел), остаются под медицинским наблюдением 1599 человек, в том числе 21 в специальном учреждении "Паруса надежды".
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
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Спецпоезд из Украины прибыл в Москву

Утром 28 марта в Москву прибыл специальный поезд: состав вывез из Украины россиян, пожелавших вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и закрывающихся не этом фоне границ.
Rusvesna.su 04:11
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Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в пятницу увеличилось с 47 до 55, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко на брифинге.
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АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada

В дилерские центры Lada поступило письмо от руководства «АвтоВАЗа», в котором говорится о росте цен на отечественные автомобили.
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Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
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