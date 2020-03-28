Еще 36 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Московской области. Все они в последнее время посещали страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, сообщает Роспотребнадзор.

В Подмосковье выявили еще 36 больных коронавирусом

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