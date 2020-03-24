Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в Московской области, сообщил оперативный штаб. «Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
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В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском07:00

В Московской области выявили шесть новых заболевших COVID-19

РБК07:03

Под Москвой обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

Lenta.ru07:01

В Подмосковье подтвердилось еще шесть случаев заражения коронавирусом

РИАМО07:13

Еще шесть случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Московской области

Подмосковье Сегодня06:59

В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости06:56

6 новых случаев коронавируса подтвердили у жителей Подмосковья

РЕН ТВ06:56
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Политика

Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Общество

Петербургские школы перейдут на дистанционное обучение с 30 марта

С 30 марта все школьники перейдут на дистанционное обучение.
Интерфакс - Россия 07:49
Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК 02:21
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Город+ вчера в 10:02
Спорт

Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной конференции с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал мнение, что летние Олимпийские игры следует перенести.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес

Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ

ИнфоСМИ вчера в 12:36
Общество

Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето

Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
РБК вчера в 18:21
Политика

Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Известия 07:50
Общество

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
РБК 07:52
Происшествия

Дело обвиняемого в убийстве историка Соколова поступило в суд

РИА Новости 06:28
Армия и оружие

Российские вирусологи отправятся в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны рассказало, в каком городе Италии будут работать российские военные вирусологи, прибывшие в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
iReactor 07:29
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

Все страны Евросоюза, кроме Ирландии, ограничили поездки в ЕС

Все страны Евросоюза, за исключением Ирландии, ввели временные ограничения на поездки в ЕС ввиду коронавируса, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
РИА Новости 07:59
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Здоровье

Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса

Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
Телеканал 360° вчера в 11:22
Технологии

«Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение

Сервис «Яндекс.Такси» обновил приложение и добавил в него свой проект доставки из кафе и ресторанов – «Яндекс.Еду», рассказал представитель компании.
Ведомости 05:01
Происшествия

В Калининграде полицейские нашли пятерых нарушителей карантина

В Калининградской области полиция привлекла к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима.
Российская газета 07:41
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Piter.tv вчера в 15:20
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:14
Политика

Рейтинг Джонсона достиг максимума после введения карантина

Опрос YouGov проводился 23 марта — после оглашения Джонсоном списка карантинных мер. Карантин будет действовать по меньшей мере три недели.
РБК 08:22
Происшествия

На Кубани с подозрением на коронавирус госпитализировали 217 человек

В медицинские организации края с подозрением на COVID-19 было госпитализировано 217 человек, из них продолжают стационарное лечение 92 человека.
Sochi.com 05:46
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Экономика

QIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»

"Рокетбанк" и "Тинькофф" Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций "Рокетбанка".
РБК 07:47
Биатлон

Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
РИА Новости 07:19
Происшествия

В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
РБК вчера в 10:06
Авто

Компания Geely стала доставлять ключи от новых автомобилей дронами

Китайская марка Geely решила усовершенствовать покупку своих автомобилей через онлайн-сервис на домашнем рынке.
Тарантас Ньюс 05:22
Общество

В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса

В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах.
РБК 08:32
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