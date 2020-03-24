Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в Московской области, сообщил оперативный штаб. «Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.

В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

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