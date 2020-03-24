Коронавирус
RT на русскомВ Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в Московской области, сообщил оперативный штаб. «Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Еще шесть случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Московской области
Подмосковье Сегодня06:59
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Политика
Путин созвал совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Общество
Петербургские школы перейдут на дистанционное обучение с 30 марта
С 30 марта все школьники перейдут на дистанционное обучение.
Финансы
Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке
Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Спорт
Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной конференции с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал мнение, что летние Олимпийские игры следует перенести.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплые весну и лето
Средние значения температуры воздуха в России с апреля по сентябрь будут около нормы или немного выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному метеорологическому дню и Дню работников гидрометеорологической службы России.
Политика
Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии
ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Общество
В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией
За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
Армия и оружие
Российские вирусологи отправятся в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны рассказало, в каком городе Италии будут работать российские военные вирусологи, прибывшие в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
Все страны Евросоюза, кроме Ирландии, ограничили поездки в ЕС
Все страны Евросоюза, за исключением Ирландии, ввели временные ограничения на поездки в ЕС ввиду коронавируса, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Здоровье
Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса
Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
Технологии
«Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение
Сервис «Яндекс.Такси» обновил приложение и добавил в него свой проект доставки из кафе и ресторанов – «Яндекс.Еду», рассказал представитель компании.
Происшествия
В Калининграде полицейские нашли пятерых нарушителей карантина
В Калининградской области полиция привлекла к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса
В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Политика
Рейтинг Джонсона достиг максимума после введения карантина
Опрос YouGov проводился 23 марта — после оглашения Джонсоном списка карантинных мер. Карантин будет действовать по меньшей мере три недели.
Происшествия
На Кубани с подозрением на коронавирус госпитализировали 217 человек
В медицинские организации края с подозрением на COVID-19 было госпитализировано 217 человек, из них продолжают стационарное лечение 92 человека.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Экономика
QIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»
"Рокетбанк" и "Тинькофф" Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций "Рокетбанка".
Биатлон
Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
Происшествия
В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
Авто
Компания Geely стала доставлять ключи от новых автомобилей дронами
Китайская марка Geely решила усовершенствовать покупку своих автомобилей через онлайн-сервис на домашнем рынке.
Общество
В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса
В Санкт-Петербурге с 26 марта из-за распространения коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и фудкорты в торговых центрах.