Коронавирус
RT на русскомВ Подмосковье выявлен новый случай заражения коронавирусом
Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье, заболевший прилетел 11 марта из Праги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
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Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье, всего 18 - Минздрав региона
Интерфакс - Россия08:14
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