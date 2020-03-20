Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье выявлен новый случай заражения коронавирусом

Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье, заболевший прилетел 11 марта из Праги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
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В Подмосковье число заразившихся коронавирусом достигло 18 человек

РИАМО08:18

В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости08:27

В Подмосковье выявлен новый случай заражения коронавирусом

RT на русском08:16

В Подмосковье выявлен еще один случай коронавируса

Известия08:13

В Подмосковье выявлен ещё один в случай заражения коронавирусом

News.ru08:16

Коронавирус в Подмосковье: новый случай заражения подтвердили в регионе

Регион online08:18

Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье, всего 18 - Минздрав региона

Интерфакс - Россия08:14
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Финансы

Центробанк снизил курсы евро и доллара сразу на несколько рублей

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 21 марта, составляет 78 рублей, что более чем на 2 рубля ниже сегодняшних показателей.
Фонтанка.Ру 07:21
Общество

В ВОЗ сообщили о случаях выявления COVID-19 у вылечившихся пациентов

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью РИА Новости о том, что у некоторых пациентов, вылечившихся от COVID-19, снова обнаруживают коронавирус.
РИА Новости 07:03
Общество

На Манежной площади заменили памятник Жукову

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
РИА Новости 06:49
Политика

Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме

Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Live24 вчера в 12:48
Экономика

Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
REGNUM вчера в 01:32
Игры

Ремастер сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 вновь получил рейтинг

Игромания.ру 07:05
Происшествия

Помощник прокурора на Porsche подрезал в Ростове кортеж губернатора

Ugpressa.ru 04:48
Экономика

В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
RT на русском 18 марта в 09:22
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку: - С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26 процентов, доллар уже превысил 80 рублей.
Российская газета 18 марта в 23:00
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

Ореанда-Новости 18 марта в 14:51
Энергетика

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
РИА Новости 06:24
Энергетика

Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне

Нефть продолжает дорожать в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, когда это будет необходимо, пишет Reuters.
Вести.Ru 01:48
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган, вернувшийся из клиники, поздравил сына странным видео

Рэпер Джиган снова озадачил публику странным видео. На своей странице в Instagram он похвастался, что его сыну Давиду исполнился месяц.
Пятый канал вчера в 08:17
Происшествия

В отделении московской полиции нашли склад героина

В Москве во время обыска в туалете участкового пункта полиции обнаружен склад героина.
Lenta.ru 07:03
Здоровье

В Калининграде выздоровела первый пациент с коронавирусом

В Калининграде выписана из больницы первая женщина, заразившаяся коронавирусом.
Каскад 05:37
Экономика

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом

Банк России утвердил меры по поддержке физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:54
Общество

Пациентка с коронавирусом описала первый симптом болезни

Эми признается, что хотя самый страшный этап болезни она пережила, но по-прежнему ощущает сильную слабость и головную боль.
Shraibikus News 06:37
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили об одном погибшем за сутки в Донбассе

Украина.ру 01:55
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия

После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
RT на русском 06:55
Происшествия

Брошенного двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире в Серпухове

В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.
Росбалт 07:54
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.
РИА Новости 06:07
Футбол

Кантона может получить должность в «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона может получить должность в структуре клуба, сообщает Mirror.
Спорт-Экспресс 07:48
Политика

На Украине заявили о риске гибели страны

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 22:15
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Политика

Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 06:38
Здоровье

Мэр Сочи заявил, что курорт готов к ситуации, сложившейся в мире в связи с коронавирусом

Глава Сочи обратился к жителям и гостям курорта, заявив, что город готов к сложившейся в стране и в мире ситуации в связи с коронавирусом.
Вести Сочи вчера в 13:15
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