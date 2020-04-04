Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро. По предварительным данным, взрыв произошел на третьем этаже.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

"Это нечто!": очевидцы раскрыли детали взрыва в доме в Орехово-Зуево

РИА Новости20:01

СМИ опубликовали список пострадавших в результате взрыва в Орехово-Зуеве

Известия11:02

Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Факты

ТАСС08:42

Первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

РЕН ТВ06:47

Один человек погиб при взрыве бытового газа в доме в Орехово-Зуеве

RT на русском10:07

Пять человек попали в больницу после взрыва газа в Подмосковье

Интерфакс08:45

Спикер Мособлдумы выразил соболезнования родным погибших из‑за взрыва в пятиэтажке

РИАМО14:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 21:00, Ашберн
Происшествия

МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве

Интерфакс 17:43
Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Общество

«Выходят на огороды и всё равно боятся»: как изоляция влияет на российские деревни

Как COVID-19 может повлиять на жизнь этих территорий, скажется ли их труднодоступность на скорости распространения инфекции и что вообще думают о ней в российских селах — выясняли «Известия».
Известия 17:02
Гаджеты

Microsoft выпустит обновление для Windows 10 для слабых компьютеров

Американская корпорация Microsoft готовит обновление для ОС Windows 10, которое снизит количество занимаемой файлами оперативной памяти и нагрузку на процессор, ее можно использовать на слабых ПК.
МонаВиста вчера в 17:09
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности к бою с Фергюсоном в апреле

Пока UFC официально не отменял бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля, однако президент спортивной организации Дэйна Уайт до сих пор не назвал место его проведения.
Rambler News Service вчера в 05:42
Происшествия

Дочь боксера Мейвезера арестована за нападение на человека

Дочь американского непобежденного боксера, экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего арестована за нападение на человека.
Вести.Ru 15:55
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости 18:59
Здоровье

Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
РБК 02 апреля в 10:59
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Экономика

Экономист Делягин спрогнозировал рост преступности в стране

Российский экономист Михаил Делягин выступил с обращением к пользователям соцсетей, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 04:01
Кино

Disney назвал новые даты премьер фильмов из-за пандемии

Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате

Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:26
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU 03:53
Общество

В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 15:52
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Политика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 19:07
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
Мой Брянск 02:27
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня 02 апреля в 04:50
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости вчера в 09:29
Культура

Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru 10:00
Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru 09:47
Музыка

Группа IOWA выступит с онлайн-концертом

5 апреля группа IOWA планирует дать бесплатный онлайн-концерт. Он состоится в прямом эфире видеоплатформы Premier.
КМВ Новости 10:33
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Политика

Саудовская Аравия опровергла слова Путина о нефтяном рынке

Напомним, именно американцы являются крупнейшими производителями сланцевой нефти и в последние годы активно пытаются захватить мировой нефтяной рынок.
DixiNews 11:12
Политика

Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли

Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
Взгляд.ру 00:28
Взрыв газа в МагнитогорскеБольше новостей по теме
Главное