Коронавирус

РБКРБКВ Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом

Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области. Накануне в оперативном штабе заявляли о том, что всего коронавирусом в Подмосковье заразились 18 человек.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

В Подмосковье удвоилось количество заражённых Covid-19. Вирус везут из Европы и Китая

Царьград08:39

В Подмосковье число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 35 человек

Комсомольская правда08:30

В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом

РБК08:06

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье достигло 35 человек

РИАМО08:12

В Подмосковье выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом

Взгляд.ру08:10

В Московской области подтвердились 35 случаев заражения коронавирусом

Mockva.ru08:09

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье достигло 35 человек

Новая газета08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 01:11
Энергетика

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель.
ТАСС вчера в 16:34
Политика

«Спартак» поздравил Лаврова с юбилеем

Спорт-Экспресс 07:39
Футбол

Немецкий вирусолог исключил возобновление футбола в 2020 году

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит высказался о текущем положении футбола из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 08:19
Общество

Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
РИА Новости 08:25
Футбол

«Зенит» поздравил своего фотографа Палыча с 70-летним юбилеем

Петербургский дневник 02:56
Происшествия

Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь

Экспресс газета 07:32
Экономика

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Интерфакс 18 марта в 05:32
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.
RuNews24.ru вчера в 18:26
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:16
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 04:09
Общество

Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Грузии с 21 марта на один месяц вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщил премьер-министр Георгий Гахария.
Российская газета 07:11
Футбол

Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали изменившуюся Татьяну Догилеву

В Сети появилось фото со съемок сериала «Обычная женщина-2», на котором 63-летняя Татьяна Догилева позирует с Евгением Гришковцом.
Passion.ru 08:16
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM вчера в 05:40
Политика

«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
РИА Новости 01:00
Культура

Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии

Известия вчера в 09:32
Армия и оружие

Неизвестные уничтожили в Идлибе турецкий военный конвой

RuNews24.ru вчера в 01:24
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
Коммерсантъ вчера в 14:51
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

Bloomberg: Москва не пойдет на уступки в нефтяной войне

Москва не станет просить «о перемирии» в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Рифей-Пермь вчера в 14:35
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Экономика

Оптовые цены на крупы начали расти

Ведомости 03:38
Хоккей

Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 19 марта в 22:35
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Армия и оружие

Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12

Тамбовская бригада спецназа получила первую партию автоматов АК-12. В соединение поступило более 500 единицу оружия нового поколения.
Российская газета 06:35
Общество

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь России продуктами

BFM.ru вчера в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное