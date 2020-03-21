Коронавирус
РБКВ Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом
Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области. Накануне в оперативном штабе заявляли о том, что всего коронавирусом в Подмосковье заразились 18 человек.
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В Подмосковье число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 35 человек
Комсомольская правда08:30
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