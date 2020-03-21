Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе. Накануне сообщалось, что всего в Московской области вирусом заразились 18 человек.
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с чего всё началось
Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 35, сообщили
 в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РБК08:06

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В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

РИА Новости09:32

Число подтвержденных случаев коронавируса в Подмосковье выросло почти вдвое

Толк08:45

В Московской области подтвердились 35 случаев заражения коронавирусом

Mockva.ru08:09

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье за сутки выросло почти вдвое

Новая газета08:21

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье достигло 35 человек

РИАМО08:12

В Подмосковье число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 35 человек

Комсомольская правда08:30

В Подмосковье за сутки почти в два раза выросло число зараженных вирусом

РБК08:06
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Общество

Более трех тысяч человек за сутки заразились коронавирусом в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что общее число заразившихся коронавирусом в штате превысило 10 тыс. человек, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 12:19
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Малком: «Был бы рад вернуться в „Барселону“»

Нападающий «Зенита» Малком поговорил о «Барселоне», за которую он выступал до питерского клуба.
Евро-футбол.ру 14:36
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Google выпустит приложение Camera Go для смартфонов начального уровня

Маунтин-Вью, США, 20 марта 2020, 10:51 — REGNUM Новое приложение Camera Go, призванное улучшить качество фотографий на самых дешевых смартфонах, выпустила Google.
REGNUM вчера в 03:51
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Раскрыт механизм появления коронавируса

Shraibikus News вчера в 05:21
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
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Цены на нефть выросли после обвала

К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
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Эксперт рассказал о сроках спада пандемии коронавируса в России

Спад коронавируса в России следует ожидать через два месяца. Такое мнение озвучил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.
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Энергетика

Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru вчера в 04:59
Общество

Заболевшего коронавирусом депутата Рады госпитализировали в больницу

Депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов госпитализирован в больницу в связи с появлением пневмонии на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 14:36
Общество

Киев остановит работу общественного транспорта

С 22 марта в Киеве полностью прекратится движение пассажирского транспорта, о чем рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.
Shraibikus News 10:49
Здоровье

В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 14:15
Армия и оружие

Российский вертолет устроил сверхнизкий полет над морем в Сирии

Вертолет российских ВКС продемонстрировал полет на сверхмалой высоте над акваторией Средиземного моря у берегов Сирии.
Военное дело 04:10
Общество

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:14
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 09:07
Кино

В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»

Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
News.ru 05:19
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Известия 14:12
Политика

Песков: ТАСС выпустит фильм проекта «20 вопросов Владимиру Путину»

Агентство ТАСС выпустит фильм проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Эхо Москвы вчера в 07:10
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru вчера в 12:51
Общество

На Украине зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Украины увеличилось до 29.
Аргументы недели вчера в 15:19
Общество

Петербургские фитнес-центры готовятся к закрытию из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге крупные фитнес-центры готовят к закрытию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:22
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Технологии

Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru вчера в 08:21
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ по Башкирии провели спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников в Уфе, в ходе которой им пришлось открыть огонь, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 14:24
Политика

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.
Lenta.ru 12:54
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ вчера в 18:57
Политика

Через линию разграничения в Донбассе перестанут пропускать

Украина с нуля часов воскресенья, 22 марта, временно прекращает пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в Донбассе.
Вести.Ru 12:35
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали на снимке сильно поправившуюся Татьяну Догилеву

Судя по всему, звезды снимаются в продолжении сериала «Обычная женщина». Во всяком случае именно на это намекнула актриса.
Телепрограмма 05:56
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