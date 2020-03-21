с чего всё началось

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе. Накануне сообщалось, что всего в Московской области вирусом заразились 18 человек.

В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

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