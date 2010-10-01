Коронавирус
МоссоветВ Подмосковье за сутки выявлено 736 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 736 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье выявлен 41 191 случай.
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Статистика по коронавирусу в России: выявлен 8831 случай заболевания за последние сутки
Общественная служба новостейвчера в 03:35
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Общество
Потанин пообещал Путину восстановить экосистему после ЧП в Норильске
Потанин пообещал президенту, что его компания вернет в нормальное состояние экосистему, где произошло ЧП, а также полностью профинансирует восстановление экологии после аварии на ТЭЦ, отмечает РИА Новости.
BFM.ru 07:46
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Общество
В больнице Бурятии пациентам запретили ходить в туалет
В Бурятии пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, запретили ходить в туалет и предложили использовать ведра.
URA.Ru 05:32
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов переболел коронавирусом
Вестник Кавказа 02:45
Шоу-бизнес
Причиной смерти Кокшенова стал коронавирус
Lenta.ru 08:04
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Политика
Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле еще не ознакомились с докладом независимой исследовательской группы Сергея Белановского "Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.".
Ведомости 08:44
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минпромторга по делу о взятке
Начальник одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризван Гайрбеков задержан по уголовному делу о получении взятки.
RT на русском вчера в 18:36
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 03 июня в 10:05
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Еще год назад издание speedme.ru сообщало, что автомобили Lada больше не будут поставляться в Европу.
SpeedMe 02 июня в 14:08
Политика
ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля
Европейский союз приступит к поэтапному снятию ограничений на необязательные поездки в третьи страны в начале июля, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон по итогам видеоконференции с участием министров внутренних дел государств ЕС.
ПРАЙМ 07:43
Музыка
Ольга Бузова представила в Сети новый трек «Орбит без сахара»
Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
РИА Новости вчера в 06:11
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи
Известия вчера в 15:57
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Происшествия
В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину
Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Футбол
Вратарь забил со штрафного и спас команду от поражения (видео)
В овертайме команды не отличились, а в последовавшей серии пенальти Альварес отбил один удар (еще в одном случае соперник попал в штангу) и вывел команду в финал (счет в серии пенальти 4:1). Интересно, что из-за сильного дождя игра прерывалась более чем на 20 минут, но в итоге матч был доигран.
Sportmail.ru 07:49
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Космос
«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
РИА Новости 08:46
Экономика
Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15%, сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитала» Григорий Седов.
РБК вчера в 18:25
Космос
Аналитик рассказал, почему «новые королевы» в российской космонавтике не появятся
В связи с запуском Crew Dragon аналитик и публицист Андрей Никулин замечает, что российская космонавтика живет сейчас за счет наследия Сергея Королева, а надеяться на появление новых королевых в нынешних условиях не стоит.
Infox.ru 02 июня в 13:47
Космос
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые
Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 вчера в 02:16
Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Финансы
Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать
Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
РБК 09:30
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34