Коронавирус
МоссоветВ Подмосковье за сутки выявлено 903 случая заражения коронавирусом
Всего в Подмосковье выявлен 30 091 случай заболевания. Вылечились 3 897 человек, умерло 285 человек. В России выявлено 308 705 случаев заражения коронавирусом.
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Хоккей
Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
Ранее стало известно, что сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, ещё один соперник определится в квалификации, писал NEWS.ru.
News.ru 04:15
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
Песков рассказал о лечении от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, рассказал, что продолжает лечение от COVID-19 в одной из московских больниц.
Gazeta.SPb 04:42
Происшествия
Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе, информирует в среду Дальневосточная транспортная прокуратура.
РИА Новости 02:02
Экономика
Названа цена спасения экономики России
Сферой, которая получит наибольшую поддержку, издание назвало малый и средний бизнес. Цена его спасения составит 1,9 триллиона рублей.
Lenta.ru 04:12
Здоровье
Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
За прошедшие сутки в России зафиксировано еще 8 764 случая коронавируса, 9 262 человека выздоровели, 135 скончались.
Новости Перми 59.ru 03:35
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Газета.Ru 01:33
Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
19 мая на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу обсуждалась дальнейшая судьба ограничений, введенных из-за пандемии новой инфекции.
Терра вчера в 13:45
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Политика
Компромат на Порошенко назвали «российской провокацией»
В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) назвали «российской провокацией» аудиозапись разговора предположительно пятого президента Украины с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, которую обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач.
Lenta.ru 02:22
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Мясников добавил, что от коронавируса умирает на порядок меньше людей, чем от большинства привычных заболеваний.
РБК 03:42
Происшествия
Расстрелявший двоих соседей житель Анапы освобожден в зале суда
Краснодарский краевой суд вынес приговор 54-летнему жителю Анапы Олегу Хоменко, который в феврале 2019 года застрелил двоих соседей, поссорившись с ними из-за громкой музыки, сообщила пресс-служба суда.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:20
Игры
Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5
Astera вчера в 09:20
Общество
В Нидерландах по делу ЮКОСа арестованы бренды российской водки
Собеседник издания отметил, что бренды могут продать на публичном аукционе в сентябре, а деньги направить акционерам ЮКОСа в счёт погашения компенсации на 50 млрд долларов.
ИжевскИнфо.РУ 18 мая в 06:13
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Общество
Правительство разрешило отсрочить исполнение закона Яровой
Одобрено и временное снижение требований о хранении трафика по закону Яровой, и упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16
Общество
В Тульской области коронавирусом заразились еще 98 жителей
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 03:42
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Здоровье
Заболеваемость пневмонией выросла в Самарской области в четыре раза
В Самарской области в четыре раза увеличился показатель заболеваемости внебольничной пневмонией.
Коммерсантъ Самара 03:17
Общество
Работающим пенсионерам продлят электронные больничные до 29 мая
Пенсионерам старше 65 лет, которые продолжают официально работать, продлят электронные больничные до 29 мая.
Политическая Экспертиза вчера в 02:56