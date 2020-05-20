Всего в Подмосковье выявлен 30 091 случай заболевания. Вылечились 3 897 человек, умерло 285 человек. В России выявлено 308 705 случаев заражения коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 903 случая заражения коронавирусом

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