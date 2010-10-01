Происшествия

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияВ Подмосковье за сутки зафиксирован 301 случай заболевания COVID-19

Выздоровели и выписались 35 240 человек.
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Политика

Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции

Голосуя за поправки к Конституции, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить, заявил в телеобращении глава государства.
Российская газета 07:00
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Энергетика

Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.
Вести.Ru 07:59
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
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Армия и оружие

Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.
Инфорос 05:31
Финансы

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Коммерсантъ 07:19
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Политика

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Здоровье

Количество заболевших коронавирусом в Приамурье превысило 1700

По данным регионального оперштаба, новые заболевшие появились в Белогорске, Благовещенске, Свободном, Тынде, Шимановске, а также в Мазановском и Серышевском районах.
EastRussia 03:00
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Авто

Hyundai отзовет более 47 тыс. автомобилей в России

Компания Hyundai отзывает в России 47 653 автомобиля Hyundai Elantra.
Автоновости дня 07:25
4
Здоровье

Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких

Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
Екатеринбург в интернете вчера в 09:27
19
Кино

Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона

Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру 08:01
Политика

Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»

Белый дом заявил, что обвинения в якобы «сговоре России с талибами» не верифицированы и не подтверждены разведсообществом Соединенных Штатов.
Журналистская правда 08:11
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
751
Экономика

Греф ожидает укрепления рубля к доллару до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля.
Городовой вчера в 07:18
1,5K
Общество

Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за коронавируса

Переболевшие коронавирусом, особенно мужчины, могут столкнуться с бесплодием.
BFM.ru 04:47
59
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
251
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
1,6K
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
907
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
51
Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
35
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска

Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
8
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
514
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
511
Общество

Губернатор разрешил открыть летние веранды в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыться летним верандам в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Instagram.
Екатеринбург Онлайн 08:00
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
29
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
12
Происшествия

«Обочечник» обстрелял отказавшегося его пропустить водителя

Владелец белого Range Rover, как уверяет владелец видеорегистратора, обиделся на то, что его не пропустили по обочине.
Вести.Ru 05:37
11
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»

МК-Спорт вчера в 14:42
17
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Город в Московской области России. Центр городского округа Красногорск в рамках муниципального устройства; в рамках административно-территориального устройства области составляет город областного подчинения с административной территорией.
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