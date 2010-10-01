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Энергетика Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.

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Политика США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России. 907

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров. 35

Общество Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии. 8

Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 514

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Шоу-бизнес Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой. 29

Шоу-бизнес 71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям. 12