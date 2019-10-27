Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
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Политика
Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США.
Известия вчера в 23:53
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Происшествия
Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
Вести.Ru вчера в 11:13
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Украина.ру вчера в 06:44
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество
В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют более 50 тыс. человек
Власти Калифорнии распорядились эвакуировать 50 тыс. человек из-за бушующих на севере американского штата лесных пожаров.
ТАСС вчера в 16:46
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru 25 октября в 13:12
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
RT на русском вчера в 22:44
Общество
Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье
Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
REGNUM вчера в 21:59
Футбол
Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
Спорт-Экспресс вчера в 16:08
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
В субботу, 26 октября, петербургский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Петербургский дневник вчера в 14:03
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Наука
В туннелях Монтесумы найдены загадочные барельефы доиспанской эпохи
Загадочные рисунки и барельефы (всего одиннадцать изображений) доколумбовой эпохи найдены учеными-археологами в туннелях Монтесумы (Мексика), информирует пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH).
Ugpressa.ru вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Происшествия
СК завел дело после расстрела военнослужащих в Забайкалье
РБК 25 октября в 10:05
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 25 октября в 07:31
Единоборства
Макгрегор ответил отцу Нурмагомедова на предложение боя с Махачевым
Замана вчера в 19:24
Экономика
СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
РБК вчера в 21:22
Наука
Шестой палец
Наука и жизнь вчера в 01:00
Армия и оружие
Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
RT на русском вчера в 03:10
Космос
Глава НАСА призвал вернуть Плутону статус планеты
Директор Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что Плутону следует вернуть статус планеты, который он утратил в 2006 году.
Вечерняя Москва вчера в 19:58
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Футбол
Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы
Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы.
Чемпионат вчера в 13:00
Автоспорт
Ферстаппен разочарован, но надеется отыграться
F1news.ru вчера в 19:26