Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
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Мужчина убил своих родителей в Воскресенске

РИАМО03:35

Мужчина убил родителей в Воскресенске

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В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

РИА Новости14:36

Житель Воскресенска задержан по подозрению в убийстве родителей

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В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

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