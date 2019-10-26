Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

Игры Состоялся релиз The Outer Worlds Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Футбол Луческу назвал российский чемпионат сильнее украинского На футбол очень влияет экономика. Российские команды сильнее, поскольку там большие инвестиции, как внутри, так и извне.