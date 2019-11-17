Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет. Конфликт между водителем и пешеходом возник днем 16 ноября, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Комментировать290

Подробнее о событии

Камера запечатлела момент убийства пешехода водителем на дороге в Мытищах

Вести.Ru03:14

В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода

РИА Новостивчера в 14:47

В Мытищах пешехода-нарушителя зарезал бизнесмен

РЕН ТВвчера в 14:28

Пенсионер на внедорожнике повздорил с пешеходом и смертельно ранил его ножом

Lenta.ruвчера в 14:26

В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода

ТАССвчера в 14:24

Водитель зарезал пешехода, который переходил дорогу на красный свет в Мытищах

Подмосковье Сегоднявчера в 14:30

Убивают в центре города? Да всем по барабану

Оka.fmвчера в 13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Известия вчера в 21:45
Футбол

В Италии уволили тренера после победы 27:0

Тренер юношеской команды "Инвиктасауро" отправлен в отставку после победы над "Мариино Кальчо" со счетом 27:0.
Матч ТВ 03:21
Фигурное катание

Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при

Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
7 новостей вчера в 11:37
Футбол

Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией

На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
РЕН ТВ вчера в 16:05
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Единоборства

Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9

Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 01:35
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Lenta.ru 01:36
Общество

Девятилетняя барабанщица покорила Сеть кавером хита Nirvana

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила пользователей Сети, исполнив кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana.
ФАН 00:43
Общество

Хозяин толстого кота обратился с предложением к «Аэрофлоту»

ФАН вчера в 08:22
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся новые герои

REGNUM 02:17
Происшествия

Здание обрушилось под Саратовом

Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Газета.Ru 02:52
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Футбол

Газзаев раскритиковал игру Гильерме в матче с Бельгией

Бывший тренер владикавказской "Алании" и столичного ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал игру вратаря сборной России Маринато Гильерме в матче с Бельгией.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

В общежитии Киева прогремел взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 18:30
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Наука

Каким образом кофе может продлить жизнь

Продолжительность жизни человека зависит от самых разных факторов, включая генетику и правильное питание.
MedikForum.ru 14 ноября в 02:27
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия 02:48
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Космос

Эстония получит от Европы больше денег на космос

Подчеркивается, что это изменение никак не скажется на объеме членских взносов Эстонии в организации, а все внесенные в бюджет ESA деньги уже вернулись Эстонии в виде различных научно-производственных проектов.
Sputnik Эстония вчера в 10:15
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Экономика

СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара

Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.
REGNUM 00:28
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Автоспорт

Квят пожаловался на ухудшение поведения машины

Чемпионат вчера в 15:08
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента на российском рынке по итогам девяти месяцев 2019 года.
МедиаПоток 03:01
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru вчера в 09:52
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 15 ноября в 08:51
Футбол

Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче

Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди.
RT на русском вчера в 14:08
Главное