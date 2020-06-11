Правоохранительные органы задержали в Мытищах адвоката Эдуарда Гладилина в рамках уголовного дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Как сообщил ТАСС адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер, в настоящее время следователи допрашивают Гладилина.

с чего всё началось

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин. Его задержали в рамках уголовного дела о похищении сына адвоката Константина Скрыпника, сообщает ТАСС. В доме Гладилина прошел обыск, изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители.

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