Происшествия
BFM.ruВ Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин. Его задержали в рамках уголовного дела о похищении сына адвоката Константина Скрыпника, сообщает ТАСС. В доме Гладилина прошел обыск, изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали в Мытищах адвоката Эдуарда Гладилина в рамках уголовного дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Как сообщил ТАСС адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер, в настоящее время следователи допрашивают Гладилина.ТАССвчера в 21:37
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Кобелев поделился мнением об отсутствии паузы между сезонами РПЛ
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«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», — говорится в документе.
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На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
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РЕН ТВ вчера в 15:56
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REGNUM вчера в 10:54
Происшествия
В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
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Происшествия
Устроившего стрельбу в норвежской мечети приговорили к 21 году тюрьмы
Норвежский суд приговорил Филипа Мансхауса, устроившего 10 августа 2019 года стрельбу в мечети под Осло, к 21 году тюремного заключения.
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Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
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Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи
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Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
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Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
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Цены подтолкнет вверх снижение ипотечных ставок и как следствие - повышение спроса на жилье.
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Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
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Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
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Курс рубля снижается к евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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