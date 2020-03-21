В Московской области сообщили о 35 новых случаев заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Армия и оружие Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом "По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.

Экономика Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).

Общество В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

Происшествия В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.

Гаджеты Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Общество Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд По числу жертв эпидемии коронавируса Италия побила суточный рекорд: за последние сутки 19 марта от COVID-19 умерли 427 человек.

Общество В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.

Культура Мойте руки после просмотра телевизора По какому бы сценарию ни развивалась эпидемия коронавируса в мире и России, можно с уверенностью констатировать: она основательно изменит экономический, социальный и культурный фон окружающей действительности.

Политика ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

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