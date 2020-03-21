Коронавирус

Радио SputnikРадио SputnikВ Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом

В Московской области сообщили о 35 новых случаев заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
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В Московской области подтвердились 35 случаев заражения коронавирусом

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В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом

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ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

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