Коронавирус
Радио SputnikВ Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом
В Московской области сообщили о 35 новых случаев заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
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В Подмосковье число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 35 человек
Комсомольская правда08:30
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На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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На контролируемой Киевом территории Донецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии заболевания COVID-19.
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
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Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
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Yahoo News Japan (Япония): аэросани, которые двигаются при помощи пропеллера, появились случайно. Каковы их функции? (Yahoo News Japan)
Строение аэросаней крайне простое: на сани устанавливается двигатель с пропеллером, а также топливный бак.
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В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
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Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
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Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
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В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина
В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
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Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
По числу жертв эпидемии коронавируса Италия побила суточный рекорд: за последние сутки 19 марта от COVID-19 умерли 427 человек.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
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Мойте руки после просмотра телевизора
По какому бы сценарию ни развивалась эпидемия коронавируса в мире и России, можно с уверенностью констатировать: она основательно изменит экономический, социальный и культурный фон окружающей действительности.
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
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Медики подали в суд на премьера Франции из-за «правительственной лжи»
Французские медицинские работники подали в суд на премьер-министра Эдуара Филиппа и бывшего министра здравоохранения Аньес Бюзен за бездействие и утаивание информации о распространении коронавируса на территории страны.
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Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности
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Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
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Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
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Российский журналист Владимир Соловьев ответил на обвинения Госдепартамента США моралью из басни Крылова «Волк и Ягненок».