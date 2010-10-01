Более 800 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Московской области за минувшие сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Подмосковье.

Более 800 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Подмосковье

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