Общество
Вечерняя МоскваБолее 800 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Подмосковье
Более 800 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Московской области за минувшие сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Подмосковье.
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Восемь сотен новых случаев заражения коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки
Подмосковье Сегоднявчера в 06:43
Более 800 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Подмосковье - региональный штаб
Интерфакс - Россия07:06
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Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
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Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
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В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
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Назван новый возможный способ передачи коронавируса
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REGNUM 07:10
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Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 1000
За последние сутки число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось на 81.
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Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
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Собянин понадеялся на отсутствие пика коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражения коронавирусом.
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