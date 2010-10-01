Коронавирус
РБКВ Подмосковье зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом. По ее словам, страна уже практически была на плато по числу новых случаев на последней неделе.
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Восемь сотен новых случаев заражения коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки
Подмосковье Сегоднявчера в 06:43
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
Футбол
Министр спорта назвал условия возобновления матчей РПЛ
Господин Матыцин сообщил о направлении в Роспотребнадзор запроса об условиях, которые необходимо выполнить для возобновления чемпионата в июне.
Коммерсантъ 06:34
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
В Москве умер раввин Зиновий Коган
Раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) по связям с государственными и общественными организациями, умер в Москве 1 мая от инсульта, написал на странице раввина в Facebook в субботу его сын Илья Коган.
ТАСС 06:14
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Хоккей
Скабелка стал главным тренером «Локомотива»
Андрей Скабелка назначен главным тренером ярославского хоккейного клуба "Локомотив", сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.
РИА Новости 06:37
Политика
Представитель Назарбаева назвал фейком видео «заявление Елбасы»
Нур-Султан, 2 мая 2020, 12:49 — REGNUM Подлинность видеоролика с якобы заявлением первого президента Нурсултана Назарбаева опроверг пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай на своей странице в Twitter.
REGNUM 05:49
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Авто
Новое поколение кроссовера Renault Kadjar получит гибридные двигатели
"В списке оснащения кросса значатся: продвинутый мультимедийный комплекс Renault R-Link 2, легкосплавные 18-19-дюймовые колесные диски, климат-контроль на две зоны и светодиодная головная оптика LED Pure Vision", - пишет издание "Новые автомобили".
Новые автомобили вчера в 13:02
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
РИА Новости 04:12
Общество
Россия стала седьмой в мире по числу инфицированных коронавирусом
В субботу, 2 мая, Россия заняла седьмое место в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, обогнав Турцию.
News.ru 06:07
Армия и оружие
Британская авиация прибыла на авиабазу в Литве
«От имени Литвы выражаю почтение Королевским ВВС Бельгии за усилия по охране воздушного пространства Балтийского региона в такой для всех нас напряженный период», — сказал командующий ВВС Литвы Дайнюс Гузас.
Новостной фронт вчера в 07:01
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Общество
Медицинские маски названы потенциальным источником опасности
Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
Коммерсантъ 02:19
Шоу-бизнес
Джигурда вступился за Уткина и вызвал на бой Соловьева
Газета.Ru вчера в 06:29
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Здоровье
Проценко не считает выход на плато победой над коронавирусом
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на инфекциониста, существуют исследования медиков со всего мира, согласно которым за прошедшие сто лет эпидемии гриппа по определённому сценарию, включающему этапы «рост — выход на плато — падение».
Цензуры.Нет 04:08
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Политика
Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском вчера в 10:39
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54