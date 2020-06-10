Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Подмосковье захотели открыть к выходным ТЦ и летние веранды кафе

Ранее власти Московской области отсрочили арендаторам муниципального имущества и так называемых неразграниченных земель платежи на общую сумму в 63 миллиона рублей. Отсрочка оплаты должна помочь предпринимателям в период ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса.
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Торговые центры и летние веранды могут открыться в Подмосковье перед выходными

ТАССвчера в 13:49

Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и летних веранд

РБКвчера в 14:46

Власти Подмосковья заявили о планах по скорому открытию ТЦ

RT на русскомвчера в 14:19

Летние веранды и торговые центры могут открыть в Подмосковье на этой неделе

Подмосковье Сегоднявчера в 13:51

Воробьев: Подмосковье готовится к открытию ТЦ и летних веранд ресторанов и кафе

Вести.Ruвчера в 15:00

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

РИА Новостивчера в 13:49

Летние веранды и торговые центры планируют открыть в Подмосковье до выходных

РИАМОвчера в 13:49
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Политика

В оговорке Путина нашли название нового министерства

Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM вчера в 21:52
1K
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
330
Политика

В Совфеде оценили намерение Румынии признать Россию враждебной страной

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил национальную стратегию обороны Румынии на 2020-2024 годы, где сказано, что наращивание военного потенциала Россией создает серьезные вызовы.
Газета.Ru вчера в 00:05
3,1K
Происшествия

За сутки жертвами COVID-19 в Забайкалье стали шесть человек

Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек.
REGNUM 00:26
Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
9
Политика

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
РИА Новости 00:37
Авто

Российский авторынок: падение замедлилось

В мае текущего года на российском рынке продано 63 033 новых легковых автомобилей.
Car.ru вчера в 01:36
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Игры

Представлен трейлер космического хоррора Nemesis: Distress

Матч ТВ вчера в 10:43
Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
1,2K
Космос

NASA подозревает экс-сотрудника в сливе секретных данных Boeing

Как пишет Wall Street Journal, Дуглас Ловерро мог передать Boeing секретную информацию по программе освоения Луны.
РЕН ТВ 08 июня в 01:03
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,4K
Кино

Трейлер нового фильма про Билла и Теда с Киану Ривзом появился в Сети

Главные роли в комедии исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, принимавшие участие в съемках первых двух частей.
NewInform 09 июня в 10:10
7
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:14
5
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1,2K
Общество

В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
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Футбол

Игроки «Арсенала» почтили память Джорджа Флойда, встав на одно колено

Soccer.ru вчера в 15:44
Происшествия

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 06:17
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Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 09 июня в 17:45
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Здоровье

Нижегородский минздрав назвал сроки выхода из режима ограничений

Глава Минздрава отказался назвать точную дату выхода из COVID-режима, «чтобы лишний раз всех не обнадеживать».
Newsroom24 01:25
2
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru вчера в 01:49
244
Кино

Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса

Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета 09 июня в 07:15
2
Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
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Здоровье

187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

Прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией CОVID-19 на Дону за сутки составил 187 человек.
Kursk.com 09 июня в 04:38
1,1K
Политика

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.
ТАСС 00:14
7
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
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Авто

Haval назвала внедорожник «большой собакой»

Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня вчера в 09:42
6
Общество

Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России

Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам.
РБК вчера в 23:00
3
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости вчера в 07:45
1,9K
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
141
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс 09 июня в 14:38
7,1K
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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