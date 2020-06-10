Общество
Lenta.ruВ Подмосковье захотели открыть к выходным ТЦ и летние веранды кафе
Ранее власти Московской области отсрочили арендаторам муниципального имущества и так называемых неразграниченных земель платежи на общую сумму в 63 миллиона рублей. Отсрочка оплаты должна помочь предпринимателям в период ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса.
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Летние веранды и торговые центры могут открыть в Подмосковье на этой неделе
Подмосковье Сегоднявчера в 13:51
Воробьев: Подмосковье готовится к открытию ТЦ и летних веранд ресторанов и кафе
Вести.Ruвчера в 15:00
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Политика
В оговорке Путина нашли название нового министерства
Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM вчера в 21:52
Политика
В Совфеде оценили намерение Румынии признать Россию враждебной страной
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил национальную стратегию обороны Румынии на 2020-2024 годы, где сказано, что наращивание военного потенциала Россией создает серьезные вызовы.
Газета.Ru вчера в 00:05
Происшествия
За сутки жертвами COVID-19 в Забайкалье стали шесть человек
Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек.
REGNUM 00:26
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Политика
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
РИА Новости 00:37
Авто
Российский авторынок: падение замедлилось
В мае текущего года на российском рынке продано 63 033 новых легковых автомобилей.
Car.ru вчера в 01:36
Игры
Представлен трейлер космического хоррора Nemesis: Distress
Матч ТВ вчера в 10:43
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Космос
NASA подозревает экс-сотрудника в сливе секретных данных Boeing
Как пишет Wall Street Journal, Дуглас Ловерро мог передать Boeing секретную информацию по программе освоения Луны.
РЕН ТВ 08 июня в 01:03
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Кино
Трейлер нового фильма про Билла и Теда с Киану Ривзом появился в Сети
Главные роли в комедии исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, принимавшие участие в съемках первых двух частей.
NewInform 09 июня в 10:10
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:14
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Общество
В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
Футбол
Игроки «Арсенала» почтили память Джорджа Флойда, встав на одно колено
Soccer.ru вчера в 15:44
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 06:17
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 09 июня в 17:45
Здоровье
Нижегородский минздрав назвал сроки выхода из режима ограничений
Глава Минздрава отказался назвать точную дату выхода из COVID-режима, «чтобы лишний раз всех не обнадеживать».
Newsroom24 01:25
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru вчера в 01:49
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета 09 июня в 07:15
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
Прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией CОVID-19 на Дону за сутки составил 187 человек.
Kursk.com 09 июня в 04:38
Политика
Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы
"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.
ТАСС 00:14
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
Авто
Haval назвала внедорожник «большой собакой»
Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня вчера в 09:42
Общество
Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России
Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам.
РБК вчера в 23:00
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости вчера в 07:45
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс 09 июня в 14:38