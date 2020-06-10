Ранее власти Московской области отсрочили арендаторам муниципального имущества и так называемых неразграниченных земель платежи на общую сумму в 63 миллиона рублей. Отсрочка оплаты должна помочь предпринимателям в период ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса.

В Подмосковье захотели открыть к выходным ТЦ и летние веранды кафе

Политика В оговорке Путина нашли название нового министерства Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации. 1K

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Политика В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

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