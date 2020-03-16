с чего всё началось

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы. По его словам, на этой неделе в школах было организовано дистанционное обучение. Он добавил, что в понедельник, 16 марта, на занятия пришли 80% учеников.

В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы

Общество Россия ограничивает въезд иностранных граждан Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.

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Шоу-бизнес Симоньян сообщила о новой беременности "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.

Происшествия В оперштабе рассказали о новых заболевших коронавирусом в России В Москве за сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Экономика ФРС США рекордно снизила ключевую ставку В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.

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Политика Большинство россиян в 2024 году проголосуют за Путина Согласно проведенному опросу, если Конституционный суд позволит обнулить президентские сроки Владимиру Путину, как рекомендовала сделать первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, то за Путина отдадут свои голоса 57% граждан.

Политика В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.

Общество Севшим на карантин россиянам оплатят больничные Ранее РФ закрыла границы с рядом стран, в том числе с Белоруссией, что вызвало негодование властей республики.

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Шоу-бизнес Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.

Спорт Минспорта отменило все международные соревнования в России Министерство спорта России приняло решение отменить на территории государства проведение всех международных спортивных соревнований с 16 марта и до особого разрешения.

Общество Канада закрывает границу из-за коронавируса Оттава, 16 марта 2020, 21:04 — REGNUM Власти Канады приняли решение о закрытии государственной границы и запрете въезда в страну для иностранных граждан из-за ситуации с коронавирусом.