Коронавирус
РБКВ Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы. По его словам, на этой неделе в школах было организовано дистанционное обучение. Он добавил, что в понедельник, 16 марта, на занятия пришли 80% учеников.
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с чего всё началось
На своей странице "ВКонтакте" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ученики подмосковных школ со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы, передает ТАСС.Инфорос12:20
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