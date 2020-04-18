Коронавирус
РИА НовостиВоробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
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Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета вчера в 01:40
Шоу-бизнес
Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы.
Evo-rus.com 04:57
Общество
Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни.
Известия 08:24
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 16 апреля в 09:21
Общество
Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru 08:31
Политика
Путин продлил действие паспортов и водительских прав
Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий паспорта и водительские удостоверения.
Моя Москва.онлайн 07:47
Игры
Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини
Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.
Игромания.ру 07:52
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews вчера в 12:49
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 05:45
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Медики, сбежавшие из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 08:20
Футбол
Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда
По информации телеканала Sky Sports, этот объект обойдется руководству в 1,5 миллиарда евро, а его сдача состоится в 2022 году.
Бомбардир.ру 16 апреля в 14:59
Общество
Жителям Подмосковья с ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
Жителям Подмосковья, которые заболели острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) бесплатно выдадут лекарственные препараты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Газета.Ru 04:49
Происшествия
В Новосибирске скончался третий пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался еще один пациент от COVID-19. Таким образом регион потерял троих человек.
Сибкрай.ru 09:15
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС вчера в 12:50
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Общество
Елизавета II впервые попросила отметить ее день рождения без салюта
Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить торжественный орудийный салют в честь своего 94-го дня рождения, передает BBC со ссылкой на правительственного чиновника.
РБК 09:35
Здоровье
О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор
Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
Политика
От США потребовали объяснений из-за заявления об освобождении Вены Красной армией
13 апреля 1945 года Красная армия освободила Вену.
Взгляд.ру 09:32
Путешествия
Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа
Вестник Кавказа вчера в 05:05
Политика
Онищенко призвал доверять данным о коронавирусе только от специалистов
Депутат Госдумы и бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал россиян доверять лишь той информации о коронавирусе, которая исходит от профильных специалистов.
РЕН ТВ 09:21
Недвижимость
Путин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых
Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках.
ДЕЛА.ru вчера в 01:28
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Политика
Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Кино
Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»
Warner Bros. продолжает интриговать поклонников новыми кадрами из грядущего блокбастера «Чудо-женщина: 1984».
Киноафиша России вчера в 05:23
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Транспорт
Приложение по проверке выданного пропуска запустили в Москве
В столице заработало приложение, которое поможет горожанам проверить, действителен ли их пропуск для проезда по Москве, а также привязать к нему транспортную карту, оно расположено на официальном сайте мэра города.
РИАМО 09:49