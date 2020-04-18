Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".

Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье

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