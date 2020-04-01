Коронавирус
Российская газетаВ Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
По словам Воробьева, жителям Подмосковья не придется получать никаких бумаг с разрешениями на проезд, к примеру, на работу. В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
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с чего всё началось
Скоро в Подмосковье появятся электронные пропуска, чтобы жители могли выходить на улицу в случае необходимости. Их можно будет оформить через сайт mosreg.ru. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Телеканал 360°11:23
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Платформу для пропусков во время самоизоляции в Московской области подготовят к 6 апреля
Правительство Московской области12:20
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