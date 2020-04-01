Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

По словам Воробьева, жителям Подмосковья не придется получать никаких бумаг с разрешениями на проезд, к примеру, на работу. В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
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с чего всё началось

«Никакой бумаги». Жители Подмосковья смогут получать электронные пропуска во время самоизоляции

Скоро в Подмосковье появятся электронные пропуска, чтобы жители могли выходить на улицу в случае необходимости. Их можно будет оформить через сайт mosreg.ru. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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