Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

По словам Воробьева, жителям Подмосковья не придется получать никаких бумаг с разрешениями на проезд, к примеру, на работу. В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
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Воробьев назвал срок создания системы выдачи спецпропусков в Подмосковье

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Телеканал 360°13:07

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

Российская газета12:02

Систему контроля над самоизоляцией запустят в Подмосковье

Live2412:53
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Общество

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
RT на русском вчера в 04:30
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Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

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Политика

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RT на русском 10:55
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Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку

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Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
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Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Происшествия

Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка

Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
ТАСС 08:17
Происшествия

В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек

Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
ТАСС 13:05
Общество

Названо количество нарушителей режима изоляции в России

В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
Lenta.ru 15:47
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Москва 24 16:21
Политика

Путин разрешил ФСО использовать боевую технику

Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Политика

Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»

Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Эхо Москвы 16:00
Игры

Сотрудникам Gearbox обещали огромные бонусы за Borderlands 3, но их отменили

Как сообщает Kotaku, зарплата сотрудников Gearbox ниже среднерыночной, однако для Borderlands 3 существовала система поощрений, которая должна была компенсировать разницу в оплате труда.
Игромания.ру 14:07
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби

Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Газета.Ru 14:23
Происшествия

В Калужской области подтверждено пять случаев заражения коронавирусом

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REGNUM 12:58
Политика

Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
РБК 16:19
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Общество

Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Газета.Ru 14:03
Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Армия и оружие

Израильский производитель ракет и дронов начал выпускать аппараты ИВЛ

Израильский концерн "Авиационная промышленность Израиля" (IAI), занимающийся производством БПЛА, истребителей и ракетного вооружения, совместно с медицинской компании Invoytec начали серийное производство аппаратов ИВЛ, сообщает министерство обороны страны.
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В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Экономика

Туристы получат компенсации за несостоявшиеся туры

31 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, которым будут выплачиваться компенсации туристам за несостоявшиеся туры.
МонаВиста 05:07
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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