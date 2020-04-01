Коронавирус
Российская газетаВ Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
По словам Воробьева, жителям Подмосковья не придется получать никаких бумаг с разрешениями на проезд, к примеру, на работу. В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
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Платформу для пропусков во время самоизоляции в Московской области подготовят к 6 апреля
Правительство Московской области12:20
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Сотрудникам Gearbox обещали огромные бонусы за Borderlands 3, но их отменили
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Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
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Общество
Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
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