По словам Воробьева, жителям Подмосковья не придется получать никаких бумаг с разрешениями на проезд, к примеру, на работу. В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

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