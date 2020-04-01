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Российская газетаРоссийская газета
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
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По словам Воробьева, жителям Подмосковья не придется получать никаких бумаг с разрешениями на проезд, к примеру, на работу. В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Никакой бумаги». Жители Подмосковья смогут получать электронные пропуска во время самоизоляции

Скоро в Подмосковье появятся электронные пропуска, чтобы жители могли выходить на улицу в случае необходимости. Их можно будет оформить через сайт mosreg.ru. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Телеканал 360° 11:23
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Воробьев назвал срок создания системы выдачи спецпропусков в Подмосковье

РБК 13:08
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Систему контроля над самоизоляцией запустят в Подмосковье

Live24 12:53 
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В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

Российская газета 12:02
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