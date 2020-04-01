В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
По словам Воробьева, жителям Подмосковья не придется получать никаких бумаг с разрешениями на проезд, к примеру, на работу. В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.В источнике
С чего всё начиналось
Скоро в Подмосковье появятся электронные пропуска, чтобы жители могли выходить на улицу в случае необходимости. Их можно будет оформить через сайт mosreg.ru. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.