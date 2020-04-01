Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

По словам Воробьева, жителям Подмосковья не придется получать никаких бумаг с разрешениями на проезд, к примеру, на работу. В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
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«Забора не будет»: подмосковную систему пропусков соединят с московской

Телеканал 360°13:07

Систему контроля над самоизоляцией запустят в Подмосковье

Live2412:53

Систему для пропусков в Подмосковье интегрируют со столичной платформой

РИАМО13:25

Платформу для пропусков во время самоизоляции в Московской области подготовят к 6 апреля

Правительство Московской области12:20

Воробьев назвал срок создания системы выдачи спецпропусков в Подмосковье

РБК13:08

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

Российская газета12:02

Платформа по контролю соблюдения режима самоизоляции появится в Подмосковье к 6 апреля

ТАСС12:01
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Экономика

Закон о налоге с процентов по вкладам принят

Закон с поправками в Налоговый кодекс о налоге с процентов по вкладам населения уже принят.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:03
Энергетика

WSJ сообщает о проблемах Саудовской Аравии с продажей нефти

Саудовская Аравия, как и обещала, с 1 апреля увеличила поставки нефти на рынок, однако часть этого сырья остается невостребованной.
Экономика сегодня 09:44
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Общество

В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Известия 13:46
Общество

На территории Саратовской области вводится пропускной режим

Сегодня, 31 марта, вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса подписал постановление о порядке выдачи гражданам специальных пропусков, которые будут позволять находиться на улице в условиях введенных ранее ограничений на выход из дома.
Saratovnews вчера в 13:50
Экономика

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Если именно «Роснефтегаз» перечислит «дочке» «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью».
Ведомости 29 марта в 17:13
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на снижение зарплаты

Москва, 1 апреля 2020, 15:06 — REGNUM В связи с приостановкой сезона игроки московского футбольного клуба «Спартак» получат зарплату на 40% ниже обычной.
REGNUM 08:06
Космос

SpaceX доставит грузы NASA на окололунную станцию

Вашингтон, 29 марта 2020, 13:53 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало компанию SpaceX первым подрядчиком по контракту на доставку грузов к планируемой окололунной станции.
REGNUM 29 марта в 06:53
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Общество

В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции

В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.
РИА Новости Крым 14:35
Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
Актуальные Новости 05:51
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Здоровье

В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета 06:43
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта

Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Российская газета 04:44
Интернет

Microsoft наладила работу Интернета в Windows 10

Как отметили разработчики, пользователи Microsoft Teams, Microsoft Office, Office365, Outlook, Internet Explorer 11 и некоторых версий Microsoft Edge также могут испытывать трудности с подключением.
News.ru вчера в 05:09
Спорт

«Луч» объявил об уходе из профессионального футбола

«По решению министерства спорта Приморья в будущем сезоне «Луч» не будет выступать в Футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус», - говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.
Евро-футбол.ру 07:24
Гаджеты

IPhone 9 появился на официальном сайте Apple вместе с ценой

Сегодня на официальном китайском сайте Apple появилось изображение нового смартфона iPhone 9, который показан задней панелью в двух цветовых вариантах: сером и синем.
iXBT.com 02:57
Происшествия

В Москве задержали грабителя с мачете

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник напал на продавца магазина "Магнит" на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия.
ТАСС 09:33
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Общество

В Татарстане начали действовать пропуска по СМС для выхода из дома

В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и, соответственно, указать цель выхода из дома.
News.ru 07:11
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Интерфакс 08:28
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в кибердерби

Московский ЦСКА под управлением Федора Чалова и Константина Кучаева переиграл столичный "Спартак", которым руководили Георгий Джикия и Александр Соболев, в матче по FIFA 20.
Газета.Ru 14:23
Здоровье

Стало известно, как в Пензе заразились коронавирусом новые пациенты

Михаил Перекусихин напомнил, что на данный момент в Пензе диагноз коронавирус был подтвержден у 16 человек.
Stolica58.ru 09:18
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк в конце марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба.
Ведомости 14:36
Общество

Правительство Украины ужесточает карантинные меры

Решение об усилении карантинных мер в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения граждан, вернувшихся из других стран, принято правительством Украины в среду, сообщает 1 апреля пресс-служба минздрава страны.
ИА Красная Весна 09:35
Общество

МВД: россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции

Замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов сообщил, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Реальное время 14:34
Общество

Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 21:36
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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