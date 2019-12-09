Происшествия

REGNUMREGNUMВ Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину

Трагедия произошла в ночь на 9 декабря. На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
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Пьяный мужчина случайно застрелил соседку в Ступине

РИАМО05:19

В Подмосковье пьяный мужчина застрелил женщину, выглянувшую в окно на шум

Интерфакс04:58

Пьяный спасатель в Подмосковье застрелил свою соседку из охотничьего ружья

Комсомольская правда02:37

В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно

РИА Новости04:28

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

ТАСС03:52

Дело возбудили против мужчины, застрелившего соседку через окно в Ступино

Агентство Москва04:29

На жителя Ступино, застрелившего соседку, завели уголовное дело

Подмосковье Сегодня05:29
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Общество

Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 08:59
Кино

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Телеканал 360° 09:16
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Спорт

Медведев прокомментировал решение WADA

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
RT на русском 08:04
Гаджеты

Выход Xiaomi Mi Mix 4 задержали из-за подэкранной селфи-камеры

Как оказалось, первым смартфоном с новой технологией станет Xiaomi Mi Mix 4. Теперь понятно, почему компания серьезно задержала выход этого аппарата.
Astera вчера в 08:19
Политика

Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 09:01
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Общество

Учителя российской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной казанской гимназии №19 за счет родителей учеников съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Lenta.ru 08:09
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 07:05
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 23:23
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
РБК 07:57
Экономика

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Происшествия

Лондон отказался выдать фигуранта дела о взятке $1 млн сотрудникам СКР

Господин Смычковский является фигурантом дела о взятке в размере $1 млн руководителям Следственного комитета России (СКР), среди которых — экс-руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов.
Коммерсантъ 09:11
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Политика

Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР

С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Коммерсантъ 06:49
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09:11
Происшествия

Двое печорцев получили пожизненные сроки за тройное убийство

Суд приговорил обоих преступников к пожизненному заключению в колониях особого режима.
Невские Новости 07:29
Политика

Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате

Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
ГЛАС.RU 02:10
Единоборства

Промоутер Поветкина анонсировал повторный бой с Хантером

РБК 07 декабря в 16:12
Авто

Новый внедорожник Isuzu MU-X появился в продаже

Компания Isuzu объявила старт продаж обновленной версии рамного внедорожника Isuzu MU-X.
Новые автомобили 06:32
Политика

Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 08:29
Гаджеты

В iPhone 12 увеличится емкость аккумулятора

Модуль меньшего размера позволит увеличить свободное пространство в корпусах смартфонов iPhone 12.
Goroday.ru 04:11
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Армия и оружие

Военные РФ и Турции совершили поездку по важной трассе в Сирии

Известия 07 декабря в 23:06
Армия и оружие

Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»

RT на русском 04:39
Политика

Максакова захотела снова выступать в России

Живущая на Украине вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова заявила, что может выступить в России «после того, как между странами будет заключено перемирие».
Взгляд.ру вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
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