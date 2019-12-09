Происшествия
REGNUMВ Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину
Трагедия произошла в ночь на 9 декабря. На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
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Общество
Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Спорт
Медведев прокомментировал решение WADA
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
Гаджеты
Выход Xiaomi Mi Mix 4 задержали из-за подэкранной селфи-камеры
Как оказалось, первым смартфоном с новой технологией станет Xiaomi Mi Mix 4. Теперь понятно, почему компания серьезно задержала выход этого аппарата.
Политика
Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Общество
Учителя российской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной казанской гимназии №19 за счет родителей учеников съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Армия и оружие
Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Происшествия
Лондон отказался выдать фигуранта дела о взятке $1 млн сотрудникам СКР
Господин Смычковский является фигурантом дела о взятке в размере $1 млн руководителям Следственного комитета России (СКР), среди которых — экс-руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР
С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Происшествия
Двое печорцев получили пожизненные сроки за тройное убийство
Суд приговорил обоих преступников к пожизненному заключению в колониях особого режима.
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Единоборства
Промоутер Поветкина анонсировал повторный бой с Хантером
Авто
Новый внедорожник Isuzu MU-X появился в продаже
Компания Isuzu объявила старт продаж обновленной версии рамного внедорожника Isuzu MU-X.
Политика
Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство
Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Гаджеты
В iPhone 12 увеличится емкость аккумулятора
Модуль меньшего размера позволит увеличить свободное пространство в корпусах смартфонов iPhone 12.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Армия и оружие
Военные РФ и Турции совершили поездку по важной трассе в Сирии
Армия и оружие
Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
Политика
Максакова захотела снова выступать в России
Живущая на Украине вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова заявила, что может выступить в России «после того, как между странами будет заключено перемирие».
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.