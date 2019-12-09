Происшествия

REGNUMREGNUMВ Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину

Трагедия произошла в ночь на 9 декабря. На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
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Пьяный мужчина случайно застрелил соседку в Ступине

РИАМО05:19

Дело возбудили против мужчины, застрелившего соседку через окно в Ступино

Агентство Москва04:29

На жителя Ступино, застрелившего соседку, завели уголовное дело

Подмосковье Сегодня05:29

В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно

РИА Новости04:28

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

ТАСС03:52

В Подмосковье пьяный мужчина застрелил женщину, выглянувшую в окно на шум

Интерфакс04:58

Пьяный спасатель в Подмосковье застрелил свою соседку из охотничьего ружья

Комсомольская правда02:37
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Политика

Активистки Femen разделись у Елисейского дворца

News.ru 08:23
Шоу-бизнес

Виталий Милонов назвал Максима Фадеева «толстым монстром»

Uznayvse.ru 07:58
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года

Россия лишилась права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведения, а также участвовать в Олимпиадах.
Би-порт 06:05
Общество

Россия сохранила второе место в рейтинге производителей вооружений

Коммерсантъ 06:50
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Технологии

В России разработали метод спасения осетра от браконьеров

Ученые СФУ при участии коллег из РАН создали уникальный метод для обеспечения осетра от браконьеров.
Дни24 03:14
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры

Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 10:49
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09:11
Футбол

Директор по развитию РФС: наибольший риск — отсутствие сборной России на ЧМ-2022

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов прокомментировал санкции в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Чемпионат 10:49
Общество

В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Газета.Ru 10:42
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Здоровье

Минздрав предлагает создать сеть амбулаторных гериатрических центров

В проекте приказа отмечается, что если гериатрическое отделение выполняет функции амбулаторного центра, то в нем должно быть предусмотрено не менее двух должностей врача-гериатра.
Vademecum 07:56
Политика

Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 05:34
Гаджеты

У Xiaomi есть уникальный сгибающийся смартфон с камерой-перевертышем

Похожую конструкцию тестирует и китайская компания Xiaomi в своем новом смартфоне, который имеет важное отличие от Asus ZenFone 6. Дело в том, что концептуальный смартфон Xioomi, эскизы которого появились в Сети, является сгибающимся смартфоном, который напоминает новый Moto Razr 2019.
iXBT.com вчера в 14:06
Общество

Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка

В Липецке продолжается шумиха вокруг видео, на котором звучит мат мэра Евгении Уваркиной.
КП - Липецк 10:05
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Общество

В 2020 году в России подорожает мобильная связь

В 2020 году в России на 17-18% может подорожать мобильная связь.
Газета Кемерова 04:23
Спорт

«Давно ждал такого решения WADA по России» – Родченко об отстранении спортсменов от Олимпиады

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченко прокомментировал решение исполнительного комитета WADA по российским спортсменам.
Общественная служба новостей 10:56
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Общество

Астролог составила карьерный гороскоп для знаков зодиака на 2020 год

Астролог из Волгограда Ирина Лавочникова рассказала, чего ожидать разным знакам зодиака в сфере профессиональной деятельности в следующем году.
Крестьянская жизнь 07:08
Наука

Гибрид обезьяны и свиньи родился в Китае

Ученые в Китае смогли создать гибриды свиньи и обезьяны, на свет появилось два поросенка с генами обезьяны, сообщает Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology.
Аргументы недели 10:57
Армия и оружие

Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара

В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Военное обозрение 03:15
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Авто

«АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva

В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
Ведомости 06:44
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Общество

Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 08:59
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 07:05
Спорт

России предстоит выплатить ВАДА до 5 миллионов долларов

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли рассказал, какую примерно сумму предстоит выплатить России за расследование ВАДА в отношении нее.
Sportbox.RU 10:04
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