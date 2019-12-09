Трагедия произошла в ночь на 9 декабря. На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.

В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину

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